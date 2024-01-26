Sivrihisar Dövme Sucuğu Festivali Öncesi Sucuk Üretimi Devam Ediyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bölgenin coğrafi işaret tescilli lezzeti "Sivrihisar dövme sucuğu"nun tanıtımına yönelik bu yıl 8'incisi yapılacak festival öncesinde ilçedeki kasaplarda sucuk yapımı sürüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret tescili yapılan dövme sucuk, kendine özgü tarifi ve el emeğiyle hazırlanarak damakları tatlandırıyor.

Kesimin ardından 24 saat dinlendirilen dana eti kemikten ayrıştırılarak satırla zırhlanıyor. Daha sonra sarımsak, kimyon, acı biber, tatlı biber, tuz, çemen ve karabiber eklenen et, elle yoğruluyor. Baharat ve etin birleşmesiyle hazırlanan karışım, 24 saat boyunca dinlendiriliyor.

Büyükbaş hayvan bağırsağına doldurulan dinlendirilmiş karışım, yaklaşık 3 gün boyunca kurutulduktan sonra tüketime hazır hale getiriliyor.

Sivrihisar Belediyesince 8'incisi 28 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek "Sivrihisar Geleneksel Dövme Sucuk Festivali"nde ikram edilmek üzere ilçedeki kasaplar dövme sucuk üretimi için yoğun mesai harcıyor.

Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, gazetecilere, geçen yıl festivale 300 bini aşkın kişinin katıldığını, bu sene daha fazla sayıda kişiyi beklediklerini söyledi.

Hazırlıklarının hızla sürdüğünü belirten Yüzügüllü, "O gün yine geleneksel hale getirdiğimiz sucuklu yumurtayı tavada yapacağız. Bu sene 500 kilogram sucukla 3 bin 500 yumurtayı bir araya getirip sucuklu yumurtamızı yapacağız. Her yıl katlanarak giden bir miktarımız var. Her yıl bir rekor daha kırıyoruz." dedi.

Yüzügüllü, mangalları yakarak yaklaşık 7,5 ton sucuğu pişirip misafirlere ikram edeceklerini dile getirdi.

Dövme sucuğun özelliklerine değinen Yüzügüllü, "Eski usullerle yapılan, zırhlarla çekilen sucuklar. Zamanında tabii ki böyle endüstriyel makineler yoktu. Makineler olmadığı için çoğu sucukları satırlarla ezilerek elle yapılan sucuktur. Biz o eskiden gelen damak tadımızı bozmadık. Aynı şekilde de devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Yüzügüllü, Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'ndaki festival için çocuklara yönelik oyun grupları kurulduğunu, büyüklerin yarışabileceği alanların oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

İlçede kasaplık yapan 29 yaşındaki Hüseyin Sarıkaya da iş yerlerinde festival için 1 ton 200 kilogram ağırlığında sucuk yaptıklarını belirtti.

Sucuk yapımına değinen Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Eti komple karkas olarak alıyoruz. Karkası iki gün dinlendiriyoruz. Kesimin hemen ardından işlem yapmıyoruz. Eti kemiğinden sıyırıyoruz. Dinlendirme aşamasından sonra zırhlıyoruz. Etin dövme aşaması oluyor. Dövdükten sonra baharatlıyoruz. Ardından güzelce harmanını yapıyoruz. Sarımsağı, acı biberi, tatlı biberi, çemeni ve kimyonuyla karışımını yapıyoruz. 24 saat baharatlı bir şekilde eti dinlendiriyoruz. Eti dinlendikten sonra sucuğu dolum aşamasına getiriyoruz. O şekilde dolumunu yapıyoruz. Baharatlı eti, 24 saat dinlendirmek zorundayız. Diğer türlü düzgün bir sucuk olmaz. Güzel bir lezzet, tanıtmak için mecburen bunu yapmak zorundayız. Sucuğu yiyenler beğeniyorlar. 'Dışarıdan alınan sucuklara kesinlikle benzemiyor' diyorlar. Eskiden nasıl yapılıyorsa, Sivrihisar'ımızın eski sucuğunun tadında çıkarmaya çalışıyoruz. O şekilde bir lezzet sunuyoruz."