 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivrihisar Dövme Sucuğu Festivali Öncesi Sucuk Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivrihisar Dövme Sucuğu Festivali Öncesi Sucuk Üretimi Devam Ediyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenecek olan Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali öncesi, ilçedeki kasaplarda sucuk üretimi hız kesmeden devam ediyor. Coğrafi işaret tescilli olan Sivrihisar dövme sucuğu, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak damakları tatlandırıyor. Festivalde 500 kilogram sucukla 3 bin 500 yumurta kullanılarak sucuklu yumurta ikram edilecek ve yaklaşık 7,5 ton sucuk pişirilerek misafirlere sunulacak. Festivalde ayrıca çocuklara yönelik oyun grupları ve yarışma alanları da kurulacak.

Sivrihisar Dövme Sucuğu Festivali Öncesi Sucuk Üretimi Devam Ediyor
26.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:00
Abone Ol

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bölgenin coğrafi işaret tescilli lezzeti "Sivrihisar dövme sucuğu"nun tanıtımına yönelik bu yıl 8'incisi yapılacak festival öncesinde ilçedeki kasaplarda sucuk yapımı sürüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret tescili yapılan dövme sucuk, kendine özgü tarifi ve el emeğiyle hazırlanarak damakları tatlandırıyor.

Kesimin ardından 24 saat dinlendirilen dana eti kemikten ayrıştırılarak satırla zırhlanıyor. Daha sonra sarımsak, kimyon, acı biber, tatlı biber, tuz, çemen ve karabiber eklenen et, elle yoğruluyor. Baharat ve etin birleşmesiyle hazırlanan karışım, 24 saat boyunca dinlendiriliyor.

Büyükbaş hayvan bağırsağına doldurulan dinlendirilmiş karışım, yaklaşık 3 gün boyunca kurutulduktan sonra tüketime hazır hale getiriliyor.

Sivrihisar Belediyesince 8'incisi 28 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek "Sivrihisar Geleneksel Dövme Sucuk Festivali"nde ikram edilmek üzere ilçedeki kasaplar dövme sucuk üretimi için yoğun mesai harcıyor.

Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, gazetecilere, geçen yıl festivale 300 bini aşkın kişinin katıldığını, bu sene daha fazla sayıda kişiyi beklediklerini söyledi.

Hazırlıklarının hızla sürdüğünü belirten Yüzügüllü, "O gün yine geleneksel hale getirdiğimiz sucuklu yumurtayı tavada yapacağız. Bu sene 500 kilogram sucukla 3 bin 500 yumurtayı bir araya getirip sucuklu yumurtamızı yapacağız. Her yıl katlanarak giden bir miktarımız var. Her yıl bir rekor daha kırıyoruz." dedi.

Yüzügüllü, mangalları yakarak yaklaşık 7,5 ton sucuğu pişirip misafirlere ikram edeceklerini dile getirdi.

Dövme sucuğun özelliklerine değinen Yüzügüllü, "Eski usullerle yapılan, zırhlarla çekilen sucuklar. Zamanında tabii ki böyle endüstriyel makineler yoktu. Makineler olmadığı için çoğu sucukları satırlarla ezilerek elle yapılan sucuktur. Biz o eskiden gelen damak tadımızı bozmadık. Aynı şekilde de devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Yüzügüllü, Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'ndaki festival için çocuklara yönelik oyun grupları kurulduğunu, büyüklerin yarışabileceği alanların oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

İlçede kasaplık yapan 29 yaşındaki Hüseyin Sarıkaya da iş yerlerinde festival için 1 ton 200 kilogram ağırlığında sucuk yaptıklarını belirtti.

Sucuk yapımına değinen Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Eti komple karkas olarak alıyoruz. Karkası iki gün dinlendiriyoruz. Kesimin hemen ardından işlem yapmıyoruz. Eti kemiğinden sıyırıyoruz. Dinlendirme aşamasından sonra zırhlıyoruz. Etin dövme aşaması oluyor. Dövdükten sonra baharatlıyoruz. Ardından güzelce harmanını yapıyoruz. Sarımsağı, acı biberi, tatlı biberi, çemeni ve kimyonuyla karışımını yapıyoruz. 24 saat baharatlı bir şekilde eti dinlendiriyoruz. Eti dinlendikten sonra sucuğu dolum aşamasına getiriyoruz. O şekilde dolumunu yapıyoruz. Baharatlı eti, 24 saat dinlendirmek zorundayız. Diğer türlü düzgün bir sucuk olmaz. Güzel bir lezzet, tanıtmak için mecburen bunu yapmak zorundayız. Sucuğu yiyenler beğeniyorlar. 'Dışarıdan alınan sucuklara kesinlikle benzemiyor' diyorlar. Eskiden nasıl yapılıyorsa, Sivrihisar'ımızın eski sucuğunun tadında çıkarmaya çalışıyoruz. O şekilde bir lezzet sunuyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sivrihisar, Eskişehir, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivrihisar Dövme Sucuğu Festivali Öncesi Sucuk Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:49:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sivrihisar Dövme Sucuğu Festivali Öncesi Sucuk Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement