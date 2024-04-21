Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Necati Artan Tesisleri'ndeki "Havacı Çocuklar Etkinliği" kapsamında merkeze gelen çocuklar ve ebeveynleri, Batı Apronu'nda yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.
İsteyenler, merkeze ait helikopter ve uçaklarla deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş heyecanını yaşadı.
"Kağıt Uçak Yarışması"na katılan çocuklar, yaptıkları kağıt uçakları en uzağa atmak için mücadele etti.
M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ne kurulan platform üzerinden kağıt uçaklarını en uzun mesafeye atmaya çalışan çocuklara katılım sertifikaları ve çeşitli hediyeler verildi.
5 ila 8 yaş ve 9 ila 15 yaş arası olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, çocuklar aynı zamanda uçakları yakından gördü.
23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı, ardından imza töreni düzenledi.
Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, AA muhabirine, etkinliğin çocuklar için 9. kez düzenlendiğini belirterek, "Çocukları katıldıkları yarışmadan sonra gökyüzüyle buluşturuyoruz. Bugün imkanlarımız dahilinde 80 çocuğumuza uçuş deneyimi yaşattık. Bu uçuşlar farklı türdeki uçaklarımız ve helikopterimizle gerçekleşti." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği, 23 Nisan'da çocuklar için etkinlikler düzenledi - Son Dakika
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameralara yansıdı. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi öncülüğünde Demokrasi Parkı'nda toplanan katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbir getirerek tepkilerini dile getirdi. İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, basın açıklamasında Filistinlilerin yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kaldığını belirtti ve insanlığın kaybedilmesinin telafisi mümkün olmayan bir hüsran olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki savaşın sadece bir dinin mensuplarına yönelik olmadığını ve İslam ümmetinin her ferdinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Mete Aslan bulvarında meydana geldi. Ambulansın devrildiği kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada devrilen ambulansın, içinde hasta olmadığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?