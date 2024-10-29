Sivrihisar Uçağı Yeniden Hizmete Sunuldu - Son Dakika
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Sivrihisar Uçağı Yeniden Hizmete Sunuldu

Kurtuluş Savaşı döneminde Sivrihisar halkının katkılarıyla alınan Sivrihisar Uçağı, bakımının ardından törenle yeniden halkın beğenisine sunuldu. Belediye Başkanı Habil Dökmeci, bu anın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

29.10.2024 17:08
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(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar'ın simgesi olan ve Kurtuluş Savaşı döneminde Sivrihisar halkı tarafından toplanan bağışlarla orduya tahsis edilen Sivrihisar Uçağı, bakım ve onarımının tamamlanmasının ardından törenle halkın beğenisine sunuldu. Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Cumhuriyet'in 101'inci yılında Sivrihisar Uçağı'mızı yeniden halkın huzuruna sunmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki Sivrihisarlıyım, Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin girişimleri ve Ali İsmet Öztürk'ün katkıları ile onarımları yapılan Sivrihisar Uçağı'nın açılış töreni yapıldı. Törene, Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Çağrı Karabörk, Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Milli Akrobasi Pilotu ve aynı zamanda Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin kurucularından Ali İsmet Öztürk, ilçe parti başkanları, meclis üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kurtuluşun temellerinin atıldığı Sivrihisar'ımızda, bakanlar kurulunun Ankara dışında ilk kez güzel ilçemizde toplanması ve kararların burada alınmasının yanı sıra Sivrihisarlıların bir araya gelerek aldıkları Sivrihisar Uçağı orduya büyük katkı sağlamıştır. 12 Ağustos 1921'den 20 Eylül 1921 tarihine kadar işgal altında kalan güzel ilçemizin de kurtuluşunda Sivrihisarlı hemşehrilerimizin büyük özverileri ile orduya bir uçak alınması sağlanmıştır.

Sivrihisar halkı, orduya katkı sağlamak adına kendi aralarında 4 bin lira toplayarak Fransa'dan Breguet marka (14 B 3) model tek motorlu iki kişilik bir uçak satın alındı. Uçak keşif, avcı ve bombardıman uçağı olarak hizmet gördü. Atatürk'ün el yazısı ile aldığı notlarda Sivrihisar'dan tayyare bedeline verilmek üzere Osmanlı Bankası'na 4 bin lira çeki Eskişehir Mebusu Mehmet Efendi'dedir şeklinde bir not vardır.

Gönlü açık, vatanını seven, canları ve malları ile Kurtuluş Savaşı döneminde orduya destek olan Sivrihisar halkının bu özverisinin nişanesi olan Sivrihisar Uçağı uzun yıllardır bakımsız bir şekilde durmaktaydı. Sayın Ali İsmet Öztürk tarafından Sivrihisar Sportif Havacılık Necati Artan tesislerinde bakımları ve onarımları yapılan Sivrihisar uçağımızı, Sivrihisar'a yakışır bir noktada gelen ziyaretçilerimizin gösterimine açıyoruz. Cumhuriyet'in 101'inci yılında Sivrihisar Uçağı'mızın yeniden halkın huzuruna sunmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Ali İsmet Öztürk; sizinle aynı bölgede nefes aldığım için ayrıca gurur duyuyorum. İyi ki Sivrihisar'lıyım, Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sivrihisar Uçağı Yeniden Hizmete Sunuldu - Son Dakika

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