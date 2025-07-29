Siwa Vahası'nda Tuz Gölünde Yüzme Keyfi

SİWA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Mısır'ın Matruh kentindeki Siwa Vahası'nda tuz gölünde yüzen bir turist görülüyor, 28 Temmuz 2025.
Mısır'ın batı çölünde, başkent Kahire'ye yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta yer alan Siwa Vahası'nda yüksek tuz konsantrasyonu nedeniyle insanların üzerinde kolaylıkla yüzebileceği birçok doğal tuz gölü bulunuyor. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
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