Six Kings Slam tenis turnuvası lojistik gerekçelerle 27-30 Aralık'a ertelendi - Son Dakika
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Six Kings Slam tenis turnuvası lojistik gerekçelerle 27-30 Aralık'a ertelendi

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Riyad Sezonu kapsamında 21-24 Ekim'de planlanan 3. Six Kings Slam tenis turnuvası, organizasyonel ve lojistik gerekçelerle 27-30 Aralık'a ertelendi. Erteleme, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan füze ve İHA saldırılarının yaşandığı döneme denk geldi.

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Riyad Sezonu" kapsamında 21-24 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan 3. "Six Kings Slam" tenis turnuvası, organizasyonel ve lojistik gerekçelerle 27-30 Aralık tarihlerine ertelendi.

Riyad Sezonu yönetiminden yapılan açıklamada, erteleme kararının organizasyonel ve lojistik değerlendirmeler doğrultusunda, ilgili taraflarla yapılan koordinasyon neticesinde izleyici deneyimini ve turnuva kalitesini korumak amacıyla alındığı ifade edildi.

Öte yandan erteleme kararı, Yemen'deki Husi hareketinin son dönemde Suudi Arabistan'a yönelik artan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yaşandığı bir döneme denk geldi.

Husilerin 10 Ekim'de başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği füzeli saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise son olarak çarşamba günü Riyad yönüne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

İlk kez 2024 yılında düzenlenen ve dünya tenisinin önde gelen 6 yıldız ismini bir araya getiren "Six Kings Slam", Riyad Sezonu'nun en prestijli uluslararası spor organizasyonları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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