Siyasi partilerin İstanbul örgütlerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına kınama

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de terör saldırısına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara tesisini hedef alan hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısını lanetlediği paylaşımında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve aziz Türk milletine sabır diliyorum." dedi.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görselde ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk milleti cefakar ve güçlü, Türk ordusu kararlı ve yenilmezdir. İçeride ve dışarıda, Türk askerinin ve Türk vatandaşının canına, malına, namus ve bütünlüğüne kasteden tüm karanlık güçlerin karşısındayız. TUSAŞ tesislerine yönelik saldırıda şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileriz. Milletimiz var olsun!"