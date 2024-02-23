Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı - Son Dakika
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Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı

Jandarma komutanına küfür ettiği görüntülerle tepki çeken AK Parti tarafından Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun ile ilgili bir skandal daha yaşandı. Altun'a destek vermek için İstanbul Esenler'de bir araya gelen hemşehrileri, Türk bayraklarını masalara sererek, sofra bezi olarak kullandı.

23.02.2024 08:25  Güncelleme: 08:28
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31 Mart seçimleri için AK Parti tarafından Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun, bir sosyal medya platformundan canlı yayınlanan konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dediği görüntülerle gündeme gelmişti.

YENİ BİR SKANDALA İMZA ATTILAR

Videonun internete düşmesi sonrası tepkilerin odağına yerleşen Altun'un adaylığına destek vermek için toplanan hemşehrileri ise yeni bir skandala imza attı.

Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı

TÜRK BAYRAKLARINI MASA ÖRTÜSÜ YAPTILAR

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde belediye başkan adayı olan Babaoğlan Altun'a destek vermek için İstanbul Esenler'de bir araya gelen hemşerileri, Türk bayraklarını masalara sererek, sofra bezi olarak kullandı.

Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı

ÇOK SAYIDA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Toplantıda çekilen ve paylaşılan fotoğraflarda Türk bayraklarının masa örtüsü olarak kullanıldığı görülürken, Altun'a destek vermek için toplanan kalabalığın art arda hatıra fotoğrafları çektirdiği fark edildi.

Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı

AK Parti, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Korul Nuri: Cok gereksiz bir haber insanlar ellerindeki Miting bayraklarini masanin üstüne koymuslar Mansete bakin Masaörtüsüymüs.Fitne diye buna derim.Diger Parti mitinglerinde yerlerde cöplerde cikar haberleri dikkat ettiyseniz. 112 498 Yanıtla
  • İsmail Bayram: Nuri, kardeş bi taraf bi herze yemiş (çöpe atılan bayraklar vs.) e illa bu tarafın da yemesine gerek yok, kullanmıyosan bayrağı o anda katla güzelce koy masanın bi kenarına kalktığında alırsın, üstüne tabak çanak koymak nedir yahu gerçekten sofra bezi olarak kullanmışlar yani. 317 29
  • aydın karateke: korul nuri bayraktan bahsediyor bundan daha gerekli ne haber olabilir. Bugün bayrağına sahip çıkmayan yarın evine yuvasına karısına çocuğuna sahip çıkmaz.. 298 23
  • Hakan Uzuner: Masanın üzerine koymak ayrı, sermek ayrı. Bayrağımıza gereken saygıyı herkes göstermek zorunda. Ayrıca bayrak kanunumuz var. Açıp okursanız ne yapılması gerektiğini öğrenirsiniz. 249 19 Yanıtla
  • soncinsan: bunlar bayraktan ne anlar ya , 217 21 Yanıtla
  • İlker Güner: Nuuuuurriiiiiii bizim bayragimiz neden bı ABD yada İngiliz yada Fransız Alman gibi kicta mayo olmuyor? Neden onu direginden indirmeye çalışanın alın çatısı sızlıyor biliyormusun? Bilmiyorsun! Bayrak namustur, bayrak şereftir, bayrak ecdadın emanetidir. Bu kavramlar sana uzak değilse anladın, bende bunlar zaten yok diyorsan! Sustum. 214 16 Yanıtla
  • Necati Kaya: Cahil,rezil,vatan ve millet kavramı oluşmamış ancak zihniyetleri her turlü rant ve biat külturünde her haltı yiyebilen bir güruh. 173 11 Yanıtla
  • Talat Uzun: Yanlışı yanlış ile ortemezsin, kim yaparsa yapsın ahlaksızlık. Türk bayrağı o, kendi parti bayrağını yapsa ya , o daha mı kutsal. Herkes saygı gösterecek ama tabi bunun için biraz düşünme kabiliyeti olması gerek 135 9
  • Korul Nuri: Burda dengesizlerin denge kurma yorumlarinda ve Kavramlarindan daha fazla O bayragin ve Milletin Kiymetinin bilincindeyim Orda oturanlarinda o bilincte oldugunu düsünüyorum.Icinde bulundugunuz topraklari cikarlariniza göre harcamaya hazir olanlardan daha Vatan ve Bayrak sevdalisiyim..Aramizdaki fark Önyargisiz Tarafsiz bir yorum yapabilmemdedir. 17 124
  • İlker Güner: Nuri bu ülke bayrak ve Atatürk portreleri in çöpe atilmasini akp de gordu! Mitinglerde oturmak için alta sürmeleri akp de gordu. Sende çıkmış sevdalıyım, tarafsizim diyorsun! Ve evet buradaki herkes bayrak savunucusu. Akp sayesinde savunulacak bir din bir bayrak kaldı. Onlarada sahip cikamazsak yakında bizide Filistin yapmaya kalkarlar. O yüzden insanların sinir uclarina dokunacak yorumlar yapma! 110 9
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SON DAKİKA: Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı - Son Dakika
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