31 Mart seçimleri için AK Parti tarafından Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun, bir sosyal medya platformundan canlı yayınlanan konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dediği görüntülerle gündeme gelmişti.
Videonun internete düşmesi sonrası tepkilerin odağına yerleşen Altun'un adaylığına destek vermek için toplanan hemşehrileri ise yeni bir skandala imza attı.
Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde belediye başkan adayı olan Babaoğlan Altun'a destek vermek için İstanbul Esenler'de bir araya gelen hemşerileri, Türk bayraklarını masalara sererek, sofra bezi olarak kullandı.
Toplantıda çekilen ve paylaşılan fotoğraflarda Türk bayraklarının masa örtüsü olarak kullanıldığı görülürken, Altun'a destek vermek için toplanan kalabalığın art arda hatıra fotoğrafları çektirdiği fark edildi.
Son Dakika › Güncel › Skandal görüntü! Belediye başkan adayına destek için toplanan grup Türk bayraklarını masa örtüsü yaptı - Son Dakika
Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının 'öncü' deprem sayılamayacağını, 'Olağan bir gerginlik boşalması' özelliği taşıdığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...
Sizin düşünceleriniz neler ?