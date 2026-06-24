Skuter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Skuter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Skuter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
24.06.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATİH'te otomobilin çarptığı skuter sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza kameralara yansıdı.

FATİH'te, kontrolsüz şekilde yola çıkan Muhammed Ali Fornea'nın (23) kullandığı skutere, otomobil çarptı. Skuter sürücüsü Fornea kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, 14 Haziran Pazar günü saat 23.30 sıralarında Hocapaşa Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kontrolsüz şekilde Kennedy Caddesi'ne giren Moldova uyruklu Muhammed Ali Fornea'nın kullandığı skutere, C.Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpma sonucu savrularak yaralanan Fornea, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Ali Fornea yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine sürücü C.Y. hakkında 'taksirle ölüme' neden olma suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, skuter sürücüsünün yanındaki diğer kişi ile yola çıktığı ve bu sırada hareket halindeki otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Kazanın ardından hayatını kaybeden skuter sürücüsü Muhammed Ali Fornea'nın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Skuter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:10:35. #7.13#
SON DAKİKA: Skuter Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.