Sliven'de otluk yangın 80 dönümü etkiledi, rüzgar söndürmeyi zorlaştırıyor

Sliven'de otluk yangın 80 dönümü etkiledi, rüzgar söndürmeyi zorlaştırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sliven İtfaiye Bölge Müdürlüğü, Ramanusha bölgesindeki otluk alanda yangın çıktığını bildirdi. Yaklaşık 80 dönümlük alanı etkileyen alevlerin söndürülmesini saatteki hızı 72 kilometreye ulaşan rüzgar zorlaştırıyor, çevre sakinlerinden bölgeden uzaklaşmaları istendi.
Bulgaristan'ın Sliven kentindeki otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahalede bulunuyor.
Sliven İtfaiye Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin doğusunda yer alan, villaların olduğu Ramanusha bölgesindeki otluk alanda yangın çıktığı bildirildi.
Ekiplerce müdahale edilen alevlerin yaklaşık 80 dönümlük alanı etkilediği ve çevre sakinlerinden bölgeden uzaklaşmalarının istendiği kaydedildi.
Yetkililer, saatteki hızı 72 kilometreye ulaşan rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.
Yangında saman depolanan metruk yapının da kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Kaynak: AA
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