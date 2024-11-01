Slovakya, Barışın Dostları Grubuna Katılıyor

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Doğu Avrupa ülkesi Slovakya, Ukrayna krizinin çözümü için Çin ve Brezilya öncülüğünde oluşturulan "Barışın Dostları" grubuna katılacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Pekin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Görüşmede, Çin'in Ukrayna krizine ilişkin tutumunu adil, objektif ve yapıcı bulduğunu ifade eden Başbakan Fico, krizin siyasi çözümüne destek için "Barışın Dostları" grubuna katılmaya hazır olduğunu belirtti.

"Barışın Dostları" grubu, Çin ve Brezilya'nın öncülüğünde eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu sırasında, Türkiye, Endonezya, Mısır ve Güney Afrika'nın desteğiyle oluşturulmuştu. Grup, savaşa siyasi ve diplomatik yöntemlerle son verilmesi çağrısını yaparken, kalıcı barış için tüm taraflarla farklı düzeylerde temas kurulması gerektiğini savunuyor.

Çin Devlet Başkanı Şi de Slovakya'yı Ukrayna krizinde objektif, akılcı ve tarafsız tutum izlediği için takdir ettiklerini belirterek, Bratislava yönetimini barış görüşmeleri için teşvik ederek, pozitif rol oynamak isteyen benzer görüşteki ülkeler arasına katıldığı için memnuniyetini dile getirdi.

Şi ve Fico'nun görüşmesinin ardından Çin ve Slovakya arasında "stratejik ortaklık" kurulduğu bildirildi.