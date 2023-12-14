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Slovakya Cumhurbaşkanı Bosna Hersek'in AB entegrasyonunu destekliyor - Son Dakika
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Slovakya Cumhurbaşkanı Bosna Hersek'in AB entegrasyonunu destekliyor

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Bosna Hersek'in ve tüm Batı Balkanların Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonunu desteklediklerini bildirdi. Çaputova, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüşerek ülkesinin Bosna Hersek'teki yatırımlarını artırmak istediğini belirtti.

Slovakya Cumhurbaşkanı Bosna Hersek\'in AB entegrasyonunu destekliyor
14.12.2023 - 16:11,
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Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Bosna Hersek'in ve tüm Batı Balkanların Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonunu desteklediklerini bildirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Çaputova, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Konseyin Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

Çaputova, Bosna Hersek'in ve tüm Batı Balkanların AB'ye entegrasyonunu desteklediklerinin altını çizerek, ülkesinin Bosna Hersek'teki yatırımlarını artırma hususunda istekli olduğunu kaydetti.

Becirovic ve Cvijanovic, ülkelerine AB yolunda verdiği destek için Slovakya'ya teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerinin dostane olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, Bosna Hersek'in Slovakya'nın başkenti Bratislava'da büyükelçilik açmasının gerekliliğine değinildi.

Kaynak: AA
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