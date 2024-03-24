Slovakya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
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Slovakya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Slovakya'da adayların yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi, 6 Nisan'da yapılacak ikinci tura kaldı. İlk turda Ivan Korcok yüzde 42,5 oy alırken, Peter Pellegrini yüzde 37 oy aldı. Seçimlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkili olduğu belirtiliyor.

24.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:05
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Slovakya'da adayların yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi, 6 Nisan'da yapılacak ikinci tura kaldı.

9 adayın yarıştığı ilk turda muhalefetin desteklediği eski diplomat Ivan Korcok, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42,5'ini alarak seçimi önde tamamladı.

İktidarın desteklediği aday Meclis Başkanı Peter Pellegrini de oyların yüzde 37'sini aldı. İki aday da aldıkları oylarla rakiplerine ciddi oranda fark atarken yüzde 50'nin üzerine çıkamamaları nedeniyle seçim, 6 Nisan'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Slovakya Seçim Kurulu, ilk tur için sandığa seçmenlerin yüzde 51,9'unun gittiğini duyurdu. Bu sonuçlar doğrultusunda Korcok ile Pellegrini arasında geçecek yarışın sonunda ülkenin yeni cumhurbaşkanı belirlenmiş olacak.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın da belirleyici olduğu seçimde uzmanlar, Korcok'u Ukrayna yanlısı olarak tanımlarken iktidara yakın Pellegrini'nin ise Rusya yanlısı dış siyasete yeşil ışık yakacağı görüşünde.

Kaynak: AA

Slovakya, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

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