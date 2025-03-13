Slovakya'dan Ticaret Savaşı Uyarısı

BRATİSLAVA, 13 Mart (Xinhua) -- Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret savaşının kimseye fayda sağlamayacağını ve kazananı olmayacağını söyledi.

Pellegrini çarşamba günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergileri ile AB'nin ABD mallarına yönelik misilleme vergilerine değinerek, Atlantik'in her iki yakasındaki ekonomilerin bu durumdan olumsuz etkileneceğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de çarşamba günü yaptığı açıklamada, AB'nin 1 Nisan itibarıyla 26 milyar euro (28,3 milyar ABD doları) değerindeki ABD mallarına "karşı önlemler" uygulayacağını duyurdu.