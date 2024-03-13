Slovenya'da İkinci Nükleer Enerji Santrali Referandumu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Slovenya'da İkinci Nükleer Enerji Santrali Referandumu

Slovenya parlamentosundaki partilerin çoğunluğu, ülkede istikrarlı bir enerji kaynağı sağlanması amacıyla ikinci nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmemesi konusunda referandum teklifi sundu. Referandum, Kasım ayının ikinci yarısında yapılacak.

13.03.2024 11:33  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÜBLİYANA, 13 Mart (Xinhua) -- Slovenya parlamentosundaki partilerin büyük çoğunluğunu oluşturan milletvekilleri, ülkede gelecek için istikrarlı bir enerji kaynağı sağlanması amacıyla ikinci nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmemesi konusunda referandum teklifi sundu.

Salı günü sunulan teklife göre referandum, Kasım ayının ikinci yarısında yapılacak.

Başbakan Robert Golob'un partisi olan Özgürlük Hareketi'nin milletvekili Natasa Avsic Bogovic, "Bu tüm ülkenin ve nesillerin projesi" dedi.

Slovenya'nın komşusu Hırvatistan ile ortak mülkiyete sahip olduğu tek nükleer enerji santrali NEK, ABD'li Westinghouse firması işbirliğiyle inşa edilerek 1983 yılında faaliyete geçmişti. 2043 yılında kapanması planlanan santral, Slovenya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık beşte birini karşılıyor.

Kaynak: Xinhua

Slovenya, Çevre, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'da İkinci Nükleer Enerji Santrali Referandumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Dini nikahla yaşadığı kadını öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
    11:53 Dini nikahla yaşadığı kadını öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

    Zonguldak'ta dini nikahla yaşadığı kadını öldüren jandarma uzman çavuş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Uzman çavuş, tartışma sonucu kadına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

  • Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı
    11:51 Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı

    Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden Konya Akşehir'e giderek motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Çalınan 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi ve şüpheliler tutuklandı.

  • Nevşehir Kapalı Pazar Yeri: Sessiz ve Modern
    11:51 Nevşehir Kapalı Pazar Yeri: Sessiz ve Modern

    Nevşehir'de 10 yıldır çığırtkanlık yapmanın yasak olduğu kapalı pazar yerinde hem esnaf hem de müşteriler memnun. Vatandaşlar, huzurlu bir ortamda alışveriş yapabiliyor. Pazar esnafları sessiz sedasız müşterilerini bekliyorlar. Bu uygulama sayesinde market ve alışveriş merkezleriyle rekabet edebilir hale gelindi. Pazar yerinde yaklaşık bin çalışan ve binlerce müşteri bulunuyor. Bağırmak ve çağırmak yasak olduğu için nezih bir ortamda satış yapılıyor.

  • Bozayılar, küresel ısınma ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle kış uykusuna yatmadan geçiriyor
    11:51 Bozayılar, küresel ısınma ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle kış uykusuna yatmadan geçiriyor

    Türkiye'de yaygın popülasyona sahip bozayılar, doğal yaşam alanlarının insanlar tarafından daraltılması ve küresel ısınmanın etkisiyle yılın en soğuk mevsimini kış uykusuna yatmadan geçiriyor.

  • Artuklu ilçesinde sağlık çalışanları Sihirli Kumanya Tiyatrosu oyununu izledi
    11:50 Artuklu ilçesinde sağlık çalışanları Sihirli Kumanya Tiyatrosu oyununu izledi

    Atatürk Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sahnelenen 'Mizah Hattı' adlı oyunu izleyen sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürü tarafından plaketle ödüllendirildi.

  • Cizre'de kaçak kablo patlamaya neden oldu, yasal işlem başlatıldı
    11:50 Cizre'de kaçak kablo patlamaya neden oldu, yasal işlem başlatıldı

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak kullanımdan kaynaklanan yeraltı kablo patlaması meydana geldi. Dicle Elektrik, kayıp-kaçak ekipleri ana hattan kaçak bir hat çekildiğini tespit etti. Yangına sebep olan hattı kullananlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayın tespiti ve gerekli onarımların yapılmasının ardından bölgedeki kazı çalışmaları tamamlandı ve yeraltı kabloları tekrar örtüldü. 13 abone için yasal işlem başlatıldı.

  • Alanya'da Beş Yıldızlı Otelde Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
    11:49 Alanya'da Beş Yıldızlı Otelde Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

    Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir beş yıldızlı otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının, otelde yapılan tadilat sırasında çıktığı belirtildi.

  • Böbrek Tümöründe Erken Tanı Önemli
    11:49 Böbrek Tümöründe Erken Tanı Önemli

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, böbrek tümöründe erken tanının önemli olduğunu belirterek, düzenli kontrol yaptırılması uyarısında bulundu. Bilen, böbrek tümörünün hızlı büyüyen ve ölümcül bir hastalık olduğunu vurgulayarak, hastalığın tipik belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı. Ayrıca, robotik cerrahinin tedavi sürecini kolaylaştırdığını ve ilaçların hastaların yaşam süresini uzattığını ifade etti.

  • Eyüpsultan'da Kadın Alıkonuldu, Polis Operasyon Düzenledi
    11:49 Eyüpsultan'da Kadın Alıkonuldu, Polis Operasyon Düzenledi

    Eyüpsultan'da 20 bin TL borcu olduğu adam tarafından alıkonulduğu iddia edilen kadın, kardeşine konum atınca polis ekipleri eve baskın yaptı. Kadın kurtarılırken şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 2 kilo 957 gram çeşitli narkotik madde, 10 adet uyuşturucu hap, 8 adet sentetik ecza ele geçirildi.

  • Afyonkarahisar Belediyesi, kaçak kuyumcu dükkanını mühürledi
    11:49 Afyonkarahisar Belediyesi, kaçak kuyumcu dükkanını mühürledi

    Afyonkarahisar Belediyesi, yabancı uyruklu bir şahıs tarafından açılan ve kaçak olarak işletilen kuyumcu dükkanını mühürledi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan işletmeye cezai müeyyide uygulandı.

  • Elazığspor, Karşıyaka Maçı Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi
    11:47 Elazığspor, Karşıyaka Maçı Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi

    Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 23. Haftası'nda oynanan Karşıyaka maçında taraftarların merdiven boşluklarını boş bırakmaması ve saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sevk raporunda, maçtaki saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk kararı alındığı belirtildi.


11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
08:53 Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok’a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz?
07:13 Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:23 Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor
10:14 Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü Eksik 100 lira ayrıntısı Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü! Eksik 100 lira ayrıntısı
10:12 Buket Aydın’dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey
10:06 Rusya’da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi Rusya'da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi
09:33 Sahilde korkutan görüntü Toplayıp gömmeye başladılar Sahilde korkutan görüntü! Toplayıp gömmeye başladılar
09:24 Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 11:50:24. #1.13#
SON DAKİKA: Slovenya'da İkinci Nükleer Enerji Santrali Referandumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement