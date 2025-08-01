SMA Tedavisinde Yenilik: Ağızdan Alınan İlaç

SMA 2, SMA 3 ve SMA 4 hastalarına yönelik geliştirilen ağızdan alınan ilaç, Karadeniz Bölgesi'nde ilk olarak Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöromusküler Polikliniği'nde görevli Dr. Berra Özberk Pamuk, hastanede düzenlediği basın toplantısında, SMA hastalığının bebek ölümlerinin en sık nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Pamuk, 18 yaşını geçen SMA 2, SMA 3 ve SMA 4 hastalarını erişkin nörologda takip ettiklerini belirterek, "SMA'da 40 veya 60 kişide bir taşıyıcılık mevcut. Bu da sık taşıyıcılık demek. Yani 1000 kişiden 26'sında SMA taşıyıcılığı mevcut. 2021'den beri evlilik öncesi ve çocuk öncesi taramalar, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılmaktadır. Böylelikle SMA hastalığı önemli oranda önlenmiş oluyor." dedi.

Aynı zamanda taşıyıcı olduğu belirlenen ebeveynlere Sağlık Bakanlığınca ücretsiz tüp bebek hizmeti verildiğini vurgulayan Pamuk, şöyle devam etti:

"Erişkin yaşa gelmiş hastalara 2025 Mayıs ayında Türkiye'ye gelen ilacımızı uygulamaya başladık. Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez hastanemizde uygulandı. İki hastamız bu tedaviyi almaya başladı. Belinden enjeksiyon yoluyla tedavi almakta olan hastalara daha konforlu şekilde ağızdan tedaviyi yapıyoruz. SMA hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu yenilikçi tedavi yöntemi, enjeksiyon ya da hastane ortamında uygulanması gereken tedavilere alternatif olarak öne çıkıyor. Ağız yoluyla alınabilen bu yeni ilaç, özellikle erişkin SMA hastalarında hem tedavi sürecini kolaylaştırmakta hem de hasta konforunu önemli ölçüde artırmaktadır."

Dünya Sağlık Örgütünün ilaca 2021 yılında onay verdiğini aktaran Pamuk, "Etkinliği kanıtlanmış bir ilaçtı. Sonrasında ülkemizde Sağlık Bakanlığımız tarafından karşılanabilir hale geldi. Hastalarda diğer tedavilerle etkinliği eşit oranda gösterilmiş. Hayat konforu, kullanılabilirlik ve devam ettirebilirlik açısından daha etkin olduğu da görülmüştür." diye konuştu.