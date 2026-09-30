SMILE uydusu Dünya'ya ilk görüntülerini yolladı, kuzey ışıkları da görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SMILE uydusu Dünya'ya ilk görüntülerini yolladı, kuzey ışıkları da görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAS-ESA ortaklığındaki SMILE uydusu ilk görüntü ve verilerini Dünya'ya gönderdi. İlk içerikler arasında kuzey ışıkları görüntüleri ve 160 bin yıl önce patlayan yıldızın parlak artıkları yer aldı; proje uzay meteorolojisinde yeni ufuklar açmayı hedefliyor.

Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ortaklığında güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşimlerini gözlemlemek üzere geliştirilen manyetosfer araştırma uydusunun ilk görüntülerini yolladığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, "Güneş Rüzgarları Manyetosfer İyonosfer Bağlantı Kaşifi (SMILE)" adı verilen uydu, ilk görüntü ve verilerini Dünya'ya gönderdi.

"Kuzey ışıkları" olarak bilinen fenomenin uzun süreli panaromik imajı, 160 bin yıl önce patlayan bir yıldızın parlak artıkları ve Dünya'nın yüksek yörüngesinde manyetik alanların ve iyonların yüksek çözünürlüklü ölçümlerinin olduğu görüntü ve veriler, uydunun illettiği ilk içerikler oldu.

SMILE uydusu, 19 Mayıs'ta, "Vega-C" roketiyle Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

İlk kez güneş rüzgarlarıyla, onlara karşı kalkan işlevi gören manyetosfer tabakasının etkileşimlerinin görüntülemesini gerçekleştirecek uydu, yaklaşık 1 ay süren yolculuk ve 2 ay süren yörünge testlerinin ardından eylülde 3 yıl sürecek rutin gözlem aşamasına geçmişti.

CAS ile ESA arasındaki uzay görevi seviyesindeki ilk bilimsel araştırma işbirliği olan proje, Dünya'nın manyetik alanı ile güneş rüzgarları arasındaki etkileşime dair gizemleri çözerek uzay meteorolojisinde yeni ufuklara kapı açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
TeknolojiGüncelDünyaUzaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
18:40
Fon soruşturmasında Tera dahil 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında Tera dahil 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 18:45:40. #.0.2#
SON DAKİKA: SMILE uydusu Dünya'ya ilk görüntülerini yolladı, kuzey ışıkları da görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei