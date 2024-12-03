SMO, Ele Geçirdiği Tankları Karargaha Sevk Ediyor - Son Dakika
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SMO, Ele Geçirdiği Tankları Karargaha Sevk Ediyor

Suriye Milli Ordusu, Esad rejiminden ele geçirdiği tankları sürekli olarak karargahına taşıyor.

03.12.2024 22:23
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- SMO, Esad rejiminden ele geçirdiği tankları karargahına sevk ediyor

AFRİN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Esad rejiminden ele geçirdiği tankları karargahına sevk etmeyi sürdürüyor.

Suriye'de muhalif gruplar, 27 Kasım'dan bu yana Esad rejimi güçleriyle ve terör örgütü PKK/ YPG ile çatışmalara devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO), çatışmalar kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve tank ele geçirdi. SMO askerleri, rejimden ele geçirdikleri tankları karargahına sevk etmeyi sürdürüyor. Öte yandan Halep'in kuzeyinde ise terk edilmiş halde duran tanklar bulunuyor.

Kaynak: İHA

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