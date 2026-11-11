Smolensk Valisi Anohin, Ukrayna'nın İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Smolensk Valisi Anohin, Ukrayna'nın İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü bildirdi

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Smolensk Bölge Valisi Vasiliy Anohin, Ukrayna'nın gece düzenlediği İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırıda 37 İHA etkisiz kılındı; Yartsevo'da bir binaya isabet eden parçalar yangın çıkardı, tahliye edilenler için geçici konaklama merkezi kuruldu.

Rusya'nın Smolensk Bölge Valisi Vasiliy Anohin, Ukrayna'nın bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Anohin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Smolensk bölgesinin, gece Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Hava savunma sistemleri tarafından 37 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydeden Anohin, vurulan İHA parçalarının bölgedeki Yartsevo şehrinde çok katlı bir binaya isabet ettiğini ve yangın çıktığını aktardı.

Anohin, "Saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Binadan tahliye edilenler için geçici konaklama merkezi oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 627 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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