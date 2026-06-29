Smotrich'ten Trump'a Destek Teşekkürü

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden önceki hiçbir başkanın yapmadığını yaparak iç kamuoyunda kendisine yönelik giderek azalan desteğe rağmen İran'a karşı giriştikleri savaşta kendileriyle birlikte hareket ettiğini söyledi.

Maliye Bakanı Smotrich, İsrailli gazeteci Nadav Perry'nin "All In" adlı podcast programında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ve ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İsrail ile İran'a karşı giriştiği saldırılarla Trump'ın eski başkanların aksine Tel Aviv'e benzersiz bir destek sağladığını savunan Smotrich, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, kendisinden önceki hiçbir Amerikan başkanının yapmadığını yaptı. Kendi kamuoyunda yalnızca yaklaşık yüzde 40 desteğe sahip olmasına rağmen, İran'a karşı bu savaşta bizimle birlikte hareket etti. Amerikalılar üzerindeki ekonomik baskının yüzde 100'ünü kaldırırken, İran üzerindeki ekonomik baskının ise yalnızca yaklaşık yüzde 20'si hafifletildi."

Trump'ın ABD iç politikasına ilişkin sorumlulukları olduğunu belirten Smotrich, "Trump, 380 milyon vatandaşı olan bir ülkenin lideri ve onlara da bakmak zorunda. Benzin fiyatları galon başına yaklaşık 2,50 dolardan 5 dolara yükseldi ve önünde ara seçimler var. Trump'ın bu ara seçimleri kazanması bizim çıkarımıza. Böylece güçlü kalmaya devam edebilir ve İsrail'in yanında durmayı sürdürebilir." dedi.

İran'a yeniden saldırı tehdidi

Maliye Bakanı Smotrich, İsrail ordusunun İran'a her an yeniden saldırmaya hazır olduğunu da ileri sürdü.

Smotrich, "Bugün, siyasi liderliğin sadece bir karar uzağındayız. Üç veya dört saat içinde, İsrail savaş uçakları, İran'ın derinliklerinde operasyon yapabilir. Bu, daha önce hiç var olmamış bir durum ve çok önemli bir caydırıcılık seviyesi yaratıyor." dedi.

ABD-İran mutabakatından memnuniyetsizliğini sık sık dile getiren Smotrich, "Kafamızı kuma gömdüğümüz, yapay bir sakinliğin tadını çıkardığımız ve ardından bundan on yıl sonra uyanıp karşımızda bize doğrultulmuş 20 bin füzesi olan nükleer bir İran bulduğumuz gerçekliğini reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'yı ilhak adımları

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'yı ilhak için attıkları adımlara değinen Smotrich, sahadaki gerçekliği kalıcı olarak değiştirdiklerini iddia etti.

Batı Şeria'da 103 yasa dışı yerleşim yeri ve 160 kaçak yerleşim birimi kurduklarını, yaklaşık 1 milyon dönüm araziyi "devlet arazisi" adı altında gasp ettiklerini itiraf eden Smotrich, "İnsanları çileden çıkaran şey bu, başka şeyler değil. Milyarlarca yatırım yapıyor, yollar inşa ediyor ve arazi tescilini ilerletiyoruz." dedi.

Washington yönetiminin "Filistin Devleti fikrinin tamamen ortadan kaldırılmasına" onay verdiğini iddia eden Smotrich, "Amerikalıların, Başbakan Netanyahu ve (İsrail) kabinesinin onayıyla bölgedeki varlığımızı güçlendirerek bir Filistin Devleti fikrine son veriyorum." şeklinde konuştu.

"İsrailli esirler benim sayemde döndü"

Bakan Smotrich, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmalarına karşı çıkmasına rağmen, İsrailli esirlerin dönmesini kendi katı tutumuna bağladı.

Smotrich, "Eğer ben olmasaydım, Gazze'deki savaş Refah operasyonundan bile önce durdurulurdu. Bazılarının beni esirleri umursamayan kalpsiz bir insan gibi göstermeye çalışmasının aksine, bence tüm esirlerin burada olması benim sayemdedir." iddiasında bulundu.

Ocak 2025'teki müzakerelerin ardından gündeme gelen ve sadece 8 İsrailli esirin serbest bırakılmasını öngören kısmi anlaşmayı kendisinin engellediğini öne süren Smotrich, "Eğer o anda bir kırmızı çizgi çekip Başbakan Netanyahu'ya bunun gerçekleşmeyeceğini söylemeseydim, Hamas ile hala bir esir daha ve ardından bir diğeri için müzakere ediyor olurduk. "sözleriyle kendini savundu.

Smotrich'e "Siz utanç verici bir insansınız" tepkisi

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in iddiaları, İsrailli esirler ve yakınlarından büyük tepki topladı.

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan eski esirlerden Or Levy, Smotrich'i "psikolojik manipülasyon propagandası" yapmakla suçladı.

Levy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Eğer size kalsaydı, bugüne kadar hiçbirimiz dönmüş olmazdık. Bezalel Smotrich, siz utanç verici bir bakansınız, utanç verici bir vatandaşsınız ve utanç verici bir insansınız" ifadelerini kullandı.