Snowboard Türkiye 2'nci Etap Şampiyonası Erzincan'da başladı
Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN,(DHA)- Erzincan'da düzenlenen Snowboard Türkiye 2'nci Etap Şampiyonası başladı. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde zamana karşı yarışan sporcuların madalya mücadelesi 2 gün sürecek.
Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024 faaliyetleri arasında yer alan 'Snowboard Türkiye 11-15 ve 15+ Şampiyonası' Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı. 11-13-15 ve 15+ yaş grubundaki yarışmada 19 ilden 253 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, "Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan 2'nci etap snowboard yarışlarını yapıyoruz. Pistlerimiz bunun için gayet uygun. Yarışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Erzincan'ın kurtuluşunun 106'ncı yıldönümü nedeniyle şampiyonayı kentimizde organize eden Kayak Federasyonu'na teşekkür ediyorum" dedi.
Yarışmaya Uludağ Kayak ve Snowboard Kulübü adına katıldığını belirten Demir Akçalı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin pistlerini çok beğendiklerini söyledi. Kayak merkezinin pistleri ve ortamın çok iyi olduğunu belirten Efe İldeş ise başarılı bir yarış çıkardığını belirtti.(DHA)
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