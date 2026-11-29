Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesine 542 insansız hava aracının (İHA) yönlendirildiğini ve kente yaklaşan 105 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığına işaret eden Sobyanin, "Dün saat 17.00'den bugün saat 07.00'ye kadar Moskova bölgesine doğru 542 İHA uçtu. Bunların birçoğu hava savunma sistemlerince uzak mesafelerde yok edildi. Moskova'ya yaklaşan 105 İHA etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin, düşürülen İHA'ların parçalarının bulunduğu noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İHA saldırıları nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Ukrayna'ya ait bini aşkın İHA çeşitli bölgelerde vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece Ukrayna'ya ait 1017 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu İHA'ların Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya'nın Penza Bölge Valisi Oleg Melniçenko, İHA'nın bölgedeki bir eve isabet ettiğini ve 1 kişinin yaralandığını belirtti.