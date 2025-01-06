Söder: İç güvenlik ve göç politikalarında değişim şart - Son Dakika
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Söder: İç güvenlik ve göç politikalarında değişim şart

Bavyera Başbakanı Söder, seçim kampanyasında iç güvenlik ve göç politikalarının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

06.01.2025 18:52
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Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya'nın Bavyera Eyaletinin Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, seçim kampanyasını başlattı ve Almanya'nın iç güvenlik politikalarının yenilenmesi gerektiğini ve ülkenin "yeniden güçlü bir konuma getirilmesi gerektiğini" söyledi. Söder,"Alman vatandaşlığına geçiş kolay olmamalı" dedi.

Almanya'da seçim maratonu devam ederken Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Rosenheim yakınlarında Seeon Manastırı'nda düzenlenen CSU toplantısında açıklamalarda bulundu. Söder, Almanya'nın iç güvenlik politikalarının yenilenmesi ve ülkenin yeniden güçlü bir konuma getirilmesi gerektiğini belirterek seçim kampanyasını kararlı bir şekilde başlattıklarını duyurdu. Alman vatandaşlığına geçiş kolay olmamalı dedi.

Göç politikalarına karşı sert tutum

Göçmenlik konusunda sert bir tutum sergilediği gözlemlenen Söder, düzensiz göçün sınırlandırılması gerektiğini vurguladı. Söder, sığınma başvurusu reddedilenlerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesini savunurken, suç işleyen göçmenlerin de herhangi bir maddi teşvik sunulmadan ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca iktidara gelmeleri halinde vizeli girişlerin daha sıkı denetleneceğini, şeriat ve hilafeti savunanlarında Alman vatandaşlıklarının gözden geçirileceğini belirtti. Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılmasına kesinlikle karşı olduğunu dile getiren Söder, vatandaşlık sürecinin daha titiz bir şekilde değerlendirilmesini talep etti. Söder, bu konuda "Alman vatandaşlığı bir ayrıcalıktır, formalite haline getirilemez" dedi.

Ekonomik reform ve enerji politikalarında yenilik şart

Ekonomiyi canlandırmak için radikal adımlar atılması gerektiğini söyleyen CSU lideri, vergilerin düşürülmesini ve iş dünyasına daha fazla özgürlük sağlanmasını önerdi. Söder, Almanya'nın enerji politikalarında da değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, ülkenin yeniden nükleer enerjiye dönmesi gerektiğini savundu. Yeşiller Partisi ile koalisyon yapılmasına kesinlikle karşı olduklarını ifade eden Söder, hükümetteki mevcut koalisyonun iş dünyasını zor durumda bıraktığını ve ekonomik sıkıntılar yarattığını söyledi. Söder, hedeflerinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile iktidar olduğunu dile getirdi.

Alman silahlı kuvvetleri güçlendirilmeli

Savunma politikalarına da değinen Söder, Almanya'nın silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "Barış istiyorsan savaşa hazır ol" ifadelerini kullanan Söder, Almanya'nın güvenlik önlemlerini artırmasının şart olduğunu belirtti.

Sosyal yardımlarla ilgili de eleştirilerde bulunan Söder, Yurttaş Parası ödemelerinin suistimale açık bir sistem olduğunu savunarak bu uygulamanın kaldırılması gerektiğini ifade etti. Söder, Almanya'nın güçlü bir geleceğe hazırlanması için radikal değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, seçmenlerden destek istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Söder: İç güvenlik ve göç politikalarında değişim şart - Son Dakika

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