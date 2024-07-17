Soft Analog, Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisinde sahne alacak

Alternatif pop ikilisi Soft Analog, Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi kapsamında, 26 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.
Yapı Kredi bomontiada Avlu Sahnesi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek konserde, vokalde İdil Tavşanlı, klavyede Ömer Çelik sahne alacak.
Grup, disco, funk ve synthwave türlerini harmanlayarak, alternatif pop, synth pop ve indie dans tarzında müzik yapıyor.
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