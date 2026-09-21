Sofya'da Giro d'Italia finiş güzergahı bisikletlilere ayrıldı - Son Dakika
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Sofya'da Giro d'Italia finiş güzergahı bisikletlilere ayrıldı

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Sofya'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında araç trafiğine kapatılan bazı yollar bisikletlilere ayrıldı. Giro d'Italia 3. etabının finiş güzergahındaki Tsarigradsko Shose Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar memnuniyetini dile getirdi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da otomobillerin yoğun olarak kullandığı yollar, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bisikletlilere ayrıldı.

Avrupa Komisyonu öncülüğünde 2002'de hayata geçirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, kentlerde sürdürülebilir ulaşım ve aktif hareketlilik seçeneklerinin yaygınlaştırılmasını ve yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

Her yıl farklı bir temayla düzenlenen haftanın bu yılki ana teması "Herkes İçin Hareketlilik" olurken, Sofya'da "Arabasız Hafta Sonu" kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılarak bisikletlilere ayrıldı.

Etkinlik, 10 Mayıs'ta Plovdiv-Sofya arasında koşulan İtalya Bisiklet Turu'nun (Giro d'Italia) 3. etabının Sofya'daki tarihi finiş güzergahında bulunan Tsarigradsko Shose Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Sofya'da yaşayan 25 yaşındaki bisikletsever Niki, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Özellikle Sofya'nın daha iyi bir bisiklet altyapısına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi etkinlikler bisikleti daha fazla tanıtıyor ve insanların ilgisini artırıyor. Gördüğünüz gibi insanlar da bundan gerçekten keyif alıyor." ifadelerini kullandı.

Bisiklet sporunu da takip ettiğini belirten Niki, "Giro d'Italia Bulgaristan'a geldiğinde yarışları izledim ve çok ilginçti. Tour de France'ın da bazı etaplarını izliyorum. Giro d'Italia'da da bu yolu kullandılar. Bulvarın tamamından geçtiler ve çok sayıda insan vardı. Gerçekten çok güzel bir atmosfer oluşmuştu. Profesyonel bisikletçilerden önce yol yine halka kapatılmış ve insanların bulvarın tamamında bisiklet sürmesine imkan sağlanmıştı. Bugün de benzerini yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Niki, insanların daha fazla bisiklet sürmesi ve otomobilleri daha az kullanması gerektiğini dile getirdi.

Sofyalı bir baba ise etkinliğe çocuğuyla katıldığını belirterek, "Ana caddenin trafiğe kapatılması ve biraz bisiklet sürebilmemiz çok güzel. Daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama biz ilk kez katılıyoruz. Bisiklet sürmek sağlıklı, dolayısıyla ailece yapılabilecek böyle bir etkinlik olması çok güzel. Çocuğumun da hoşuna gidiyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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