Soğuk Hava Deposunda Yangın: 2 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin Güney Jeolla bölgesindeki bir soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Jeolla bölgesindeki bir soğuk hava deposunda yerel saatle 08.25'te yangın çıktı.
Yetkililer, olay yerine 100'den fazla itfaiyecinin sevk edildiğini, depoda mahsur kalan 2 itfaiyecinin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti.
