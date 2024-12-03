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Soğuk Hava Turizmi Etkilemiyor

Soğuk Hava Turizmi Etkilemiyor

Datong'da 'Fo Xiaoban' ürünleriyle yerel kültür turistlerin ilgisini çekiyor.

03.12.2024 19:14
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TAİYUAN, 3 Aralık (Xinhua) -- Soğuk hava, Datong antik kentindeki turistlere engel olamadı. Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Datong kentinde bulunan tarihi ve kültürel Dongnanyi bölgesini ziyaret eden birçok turist, çantalarını Shanxi'nin yerel kültürel motiflerini içeren kültürel, yaratıcı ve sevimli ürün "Fo Xiaoban" ile süsledi.

Çin'in Hebei eyaletinden gelen genç turist mu Yifan, "Seyahat çantalarında 'Fo Xiaoban' asılı birçok yabancı arkadaş gördük. Gerçekten çok şirin" dedi.

Çin'de turizm sektörü büyümeye devam ederken, birçok kültürel ve yaratıcı ürün turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Veriler, Çin'in kültürel ve yaratıcı ürünlerinin pazar büyüklüğünün 2023 yılında yüzde 13,09 artışla 16,38 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi. Kültürel ve yaratıcı ekonominin, büyümeye katkı sağlayacak yeni bir unsur haline gelmesi bekleniyor.

Datong Naoteng Kültür ve Basın Şirketi Genel Müdürü Wang Xing, "Fo Xiaoban" serisinin Mayıs ayında satışa sunulmasından bu yana 300.000 adedin üzerinde satış yapıldığını ve yaklaşık 23 milyon yuan gelir elde edildiğini belirtti. En çok satış Beijing, Guangzhou ve Shanghai'dan gelen müşterilere yapıldı.

Çin'deki kültürel ve yaratıcı ürünler son yıllarda yerel seçkin tarihi kültürden yararlanıp modern moda unsurlarını entegre ederek dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Uzmanlar, kültürel ve yaratıcı ürünler endüstrisinin bir dönüşüm ve güncellenme sürecinden geçtiğini belirtiyor. Kültürel ve yaratıcı endüstrinin gelişimi geleneksel kültürel korumadan ticarileşmeye ve sanatsal ifadeye kadar çeşitli eğilimler sergiliyor.

Kültürel ve yaratıcı ürünler sadece ilgili endüstri zincirlerinin gelişimini sağlamak ve önemli ekonomik faydalar üretmekle kalmıyor, aynı zamanda daha geniş kesimler için istihdam fırsatları yaratıyor.

Yunzhou bölgesindeki Jixiangli Topluluğu yetkilisi Liu Chengfang, "Temmuz ayında 'Yunzhou Becerikli Kadınlar' tığ işi ekibini kurduk" dedi. Ekip esas olarak bir atölye için kültürel ve yaratıcı aksesuarlar gibi el yapımı tığ işi ürünler üretiyor.

62 yaşındaki emekli Gong Cuihua, ekip üyesi olarak mahalledeki diğer işsiz kadınların da tığ işi ekibine katılmasına öncülük etti. Son altı ay içinde ekip 86 üyeye ulaştı ve her biri ayda ortalama 1.500-2.000 yuan kazanıyor.

Ekip bugüne kadar büyük bir talebi karşılayarak 1.000'in üzerinde "Fo Xiaoban" kapüşonlu sweatshirt ve 800 adet diğer tığ işi ürün sattı. Böylece atölyedeki kadınların toplam geliri 30.000 yuanın üzerine çıktı.

Wang Xing, "Her başarılı kültürel ve yaratıcı ürün, sektör için yeni keşiflere yol açıyor. Kültürel ve yaratıcı endüstrinin giderek daha fazla grup için istihdamı teşvik ederek turizm ve kültürel tüketimin temel itici gücü haline geleceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, turist, Turizm, Son Dakika

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