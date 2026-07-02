Bilecik'in Söğüt ilçesinde çekicinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
T.A. (46) idaresindeki 03 BB 973 plakalı çekici, Söğüt-Bilecik kara yolunun Korubayırı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Söğüt'te Çekici Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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