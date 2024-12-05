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Söğütlük Millet Bahçesi Açılmaya Hazır

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Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlanarak kısa sürede açılacak.

05.12.2024 12:31
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Meriç Nehri kenarındaki Millet Bahçesi'nde çalışmalar tamamlandı

Söğütlük Millet Bahçesi'nde çalışmalar tamamlandı

EDİRNE - Edirne'de Meriç Nehri kenarında bulunan Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların tamamlandığını duyuran Vali Yunus Sezer, genel temizliğin ardından kısa sürede açılmasının planlandığını söyledi.

Edirne'de oturma mekanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, nehir kenarı seyir alanlarıyla kentin önemli dinlenme alanlarından biri olacak Söğütlük Millet Bahçesi'nde çalışmalar tamamlandı.

İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısına katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Sezer, TOKİ Başkanlığı'nın yaptığı Millet Bahçesi'nin çevre düzenlemesiyle beraber bittiğini söyledi.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Söğütlük Millet Bahçesi çalışmalarının, çevre düzenlemesiyle beraber tamamlandığını ve alanda temizlik çalışmalarının yapıldığını belirten Vali Sezer, kuruyan dallar ile can ve mal kaybına sebep olmaması açısından daha önce rüzgarlarda yıkılan ağaçların, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun nezaretinde temizlendiğini ifade etti.

"Ağaç kesimi söz konusu bile olamaz"

Orada bulunan tüm ağaçların Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun tescillediği ağaçlar olduğunu vurgulayan Vali Sezer, alanda ağaç kesiminin söz konusu bile olamayacağını aktardı.

Herkesin bu konuda çok duyarlı olduğunu belirten Vali Sezer, "Ağaç ve yeşilin ne demek olduğunu biliriz. Dolayısıyla bu konuda böyle bir inisiyatif kullanılsa bile ona kesinlikle mani oluruz, onu bilin. Şu anda yapılan bisiklet yolları bile ağaçların etrafından dolaşılmış, çok güzel bir yürüyüş alanları. Ortada ağaçlar kalmış, ağaca dokunulmamış, çapraz gitmiş. Muhteşem bir yer. Bu yerin muhteşemliği de korumak lazım. Oradaki sincapları, doğal güzellikleri korumamız lazım. Hiçbir şekilde onlara dokunmamamız ve zarar vermememiz lazım. Orada muhteşem bir doğa var" ifadelerine yer verdi.

Millet Bahçesi'nin Meriç Nehri kenarında kalan alanları, kafeteryaları, yürüyüş ve çocuk oyun alanları ile sosyal alanların tamamlandığını belirten Vali Sezer, genel temizlik çalışmalarının ardından açılışın yapılacağını söyledi.

Meriç Nehri'yle bütünleşik olarak yaklaşık 500 dekarlık alanı kapsayacak Millet Bahçesi, piknik alanları, spor sahaları, nehir kenarı bisiklet yolları, kütüphane ve sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılan Millet Bahçesi, Edirne için cazibe merkezi haline gelecek. Proje çalışmaları bitip hizmete açıldığında hem Edirnelilerin, hem de ziyaretçilerin nehirlerden daha fazla istifade etmesi sağlanacak.

Kaynak: İHA

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