Sokak Hayvanları İçin İnceleme Başlatıldı

31.03.2026 13:29
Bozüyük Kaymakamlığı, aç bırakıldığı iddia edilen köpekler için inceleme başlattı.

Bozüyük Kaymakamlığı, belediyeye ait Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'ndaki köpeklerin aç bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Bozüyük Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu görüntüler üzerine, hayvanların bakım ve yaşam koşullarına ilişkin durum ilgili birimler tarafından hassasiyetle ele alınmaktadır. Hayvanların korunması, sağlıklı ve uygun şartlarda yaşamalarının temini hususu, kamu kurumlarımızın öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, ortaya çıkan durum tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup gerekli süreç titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: AA

