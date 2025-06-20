Sokak Hayvanları İçin Yardım Paralarına El Konuldu

ANKARA'da sokak hayvanları için toplanan yardım paralarını kendi hesaplarına geçirerek mal edindikleri belirlenen 10 şüpheli, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Pati Koruyucuları Derneği', 'Ankara Patili Canlar Derneği', 'Patileri Koruma Derneği', 'Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği', 'Can Paticikler Koruma Derneği' adı altında sokak hayvanları ile evcil hayvanların bakımı için hayvanseverlerden toplanan 25 milyon 440 bin 584 lira yardımı hesaplarına geçirerek mal edindikleri öne sürülen 16 şüpheli, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 4'ü polisteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.