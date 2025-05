Sokak Köpekleri 17 Yaşındaki Kızı Saldırdı

AVCILAR'da Zehra Küçük (17) kursa gittiği sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Havlayarak Zehra'nın üzerine doğru koşan köpekler, trafikteki sürücülerin kornaya basmasıyla uzaklaştı. Zehra'nın babası Ahmet Hamdi Küçük, Köpekler üstüne saldırmış, yoldan geçerken bazı arabalar kornaya basmış ve kızı kurtarmışlar. Ağlayarak geri geldi, kursa da gidemedi ifadelerine yer verdi.

Olay, 17 Mayıs Cumartesi saat 08.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Melisa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evden kursa gitmek için çıkan Zehra Küçük (17) kaldırımda yürüdüğü sırada başıboş sokak köpekleri havlayarak üzerine doğru koştu. Bir grup köpeğin saldırdığı Zehra, kaçmaya başladı. Olayı gören trafikteki sürücüler, korna çalarak köpekleri uzaklaştırdı. Köpek saldırısından kıl payı kurtulan Zehra o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Zehra'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'ARABALAR KORNAYA BASARAK KIZI KURTARMIŞLAR'

Zehra'nın babası Ahmet Hamdi Küçük, Dün sabah 8 buçukta ağlayarak beni aradı. Kurs yolunda her gün bu köpekleri seviyor ilgileniyor. Kendisi de bir hayvansever aslında. Köpeklerin ona doğru saldırdığını söyledi. Bende eve dönmesini ya da beklemesini söyledim. Yaklaşık 2 dakika sonra bir video yolladı, gidebileceğini düşünmüş ama köpekler üstüne saldırmış, yoldan geçerken bazı arabalar kornaya basmış ve kızı kurtarmışlar. Ağlayarak geri geldi, kursa da gidemedi. Burada her gün 3- 4 tane olan olaydan birisi bu, çünkü bölge olarak çok fazla çocuğun ve yaşlının olduğu bir yer. Hem sağlık ocağı var hem iki tane okul var. Arkamda gördüğünüz okulda bin 600 kişi var aşağıdaki lisede 800 kişi var. Sadece sağlık ocağındaki 7 doktorun 2 bin 400'e yakın hastası var. Bu bölgenin önü ve arkası açık olduğu için birazcık da köpeklerin üreme ve yaşam alanı. Maalesef biz de bazen kedileri, köpekleri besliyoruz ama bu semtin dışından gelip burada besleyenler ve burada üremelerini sağlayan insanlar var ve belediye hiçbir şey yapmıyor. Yaklaşık yedi yıldır çok mücadele ediyoruz, en azından bir barınak yapılması için çok uygun olanlar var burada. Destek de olmak istiyoruz ama belediyenin yaptığı hiçbir şey yok. Hemen hemen her gün birisine saldırıyor ya duyuyoruz ya da görüyoruz. Hemen bunu belediyeye bildiriyoruz ama bize geri döneceklerini söylüyorlar dedi.