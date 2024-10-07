Sokakta Ateş Açan Eski Eşe Uzaklaştırma Kararı

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DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

İzmir'in Çiğli ilçesinde Özge Polat'ın (34), kendisini sokakta tabancayla vurup ağır yaralayan eski eşi Serkan Y. (34) hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Serkan Y.'nin eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu bildirildi. Serbest kaldıktan sonra Özge Polat ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, genç kadının şikayetçi olması üzerine ise daha önce hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR,