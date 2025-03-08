(AYDIN) - Söke Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Semazen ve Tasavvuf Müziği Dinletisi" düzenledi.
Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte; Sufizen Tasavvuf Topluluğu, Efes Kültür Merkezi'nde sahne aldı.
Etkinlik sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukcu, sanat yönetmeni Volkan Yıldız ve tüm sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Son Dakika › Güncel › Söke Belediyesi'nden Ramazan Etkinliği: Semazen ve Tasavvuf Müziği - Son Dakika
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