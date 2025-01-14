Söke Belediyesi\'nden Yarıyıl Tatili için Etkinlik Takvimi

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(AYDIN)- Söke Belediyesi, çocuklara yarıyıl tatilinde keyifli anlar yaşatacak bir etkinlik takvimi hazırladı. Etkinlikler, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Söke Belediyesi Efes Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Söke Belediyesi, yarı yıl tatilinde öğrencilerin vakitlerini eğlenceli ve verimli geçirmesi için bir dizi etkinlik düzenleyecek. Ücretsiz yapılacak etkinlikler, her gün saat 14.00 ve 16.00'da çocuklarla buluşacak.

20 Ocak pazartesi Hacivat Karagöz Dev Gölgeler Gölge Oyunu, 21 Ocak Sslı Hansel ve Gretel Tiyatro Gösterisi, 22 Ocak çarşamba By Harika Show, 23 Ocak perşembe Tembeller Ailesi Animasyon Filmi, 24 Ocak cuma Elsa Tiyatro Gösterisi çocuklara unutulmaz saatler yaşatacak.

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, etkinliklerin çocuklar için eğlenceli bir deneyim olmasını dilediklerini belirtti.