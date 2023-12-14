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Söke'de otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Söke'de otomobil çarpışması: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Emrah K. ve Orhan K. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Orhan K. ve yolcu Dilan E. yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Söke\'de otomobil çarpışması: 2 yaralı
14.12.2023 - 22:37,
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Emrah K'nin kullandığı 09 JD 900 plakalı otomobil Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde Orhan K. idaresindeki 09 J 0355 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Orhan K. ile diğer otomobilde bulunan yolcu Dilan E. yaralandı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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