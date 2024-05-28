Söke'de pikap çarptı, 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Söke'de pikap çarptı, 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Söke\'de pikap çarptı, 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, pikap tarafından çarptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan pikap sürücüsü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

28.05.2024 22:17
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Aydın'ın Söke ilçesinde pikabın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Söke- Kuşadası kara yolunda E.A. idaresindeki 09 JV 315 plakalı pikap, tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki B.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, tek başına yola çıkan çocuğa pikabın çarpması ve çevredekilerin kazaya müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Gözaltına alınan pikabın sürücüsü E.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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