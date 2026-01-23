Söke Belediyesi Ekipleri Sele Karşı Müdahale Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Söke Belediyesi Ekipleri Sele Karşı Müdahale Çalışmalarını Sürdürüyor

23.01.2026 13:01  Güncelleme: 14:53
Söke'de meydana gelen aşırı yağışlar sonrası dere taşkınları yaşandı, birçok ev ve bahçe su altında kaldı. Belediye ekipleri, selin oluşturduğu zararları gidermek için temizlik çalışmalarına hızla başladı.

(AYDIN) - Söke'de, aşırı yağışla birlikte merkez Atatürk Mahallesi Kızılkilise Deresi çevresi ile Güllübahçe ve Savuca mahallelerinde dere taşkınları yaşanırken, çok sayıda ev ve bahçeyi su bastı. Argavlı ve Ağaçlı Mahallelerinde de etkilenen yerlere müdahale edildi.

Meydana gelen selin ardından harekete geçen Söke Belediyesi ekipleri, baskın sularının çekilmesinin ardından evlerde, cadde ve sokaklarda oluşan çamur birikintileri, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla temizlenirken, selin bıraktığı izler başlatılan kapsamlı temizlik çalışmalarıyla ortadan kaldırılıyor.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirterek, "Yaşanan yağışlar normalin çok üzerinde, bir afet ve felaket. Neyse ki can kaybı ve acı bir olay yaşanmadı. Ekiplerimiz yağış boyunca teyakkuz halinde olacak. Belediyemizin tüm birimleri ve Büyükşehir Belediyemiz ekipleri sahadayız. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
