Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.İ.Ö. idaresindeki 35 AZ 8210 plakalı otomobil, Sazlı Mahallesi'nde İ.A. yönetimindeki 68 ADV 385 plakalı çekiciye çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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