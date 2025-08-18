Söke\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Söke'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla İ.S'nin (20) evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 117 gram sentetik uyuşturucu, 40 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 0,59 gram esrar tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
