Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Açıldı - Son Dakika
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Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, restorasyonu tamamlanan medresenin açılışında konuştu.

18.10.2024 18:17
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, restorasyon çalışmaları tamamlanan Eyüpsultan'daki Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Erbaş, ataların "Eğer ölmek istemiyorsan ölmeyecek, ölmez bir eser bırak." dediğini aktardı.

Sokullu Mehmet Paşa'nın ve Mimar Sinan'ın eserleriyle hala yaşadığını dile getiren Erbaş, "Burada Sokullu Mehmet Paşa'nın adına Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bu güzel medresenin, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilmesinden sonra ihya edilmiş olması bizim için mutlulukların en büyüğüdür. Öncelikle tarihimize sahip çıkmış olmaktan dolayı mutluyuz, bahtiyarız. Bu medreseyi; gençlerimizin, çocuklarımızın, sanatkarlarımızın, vatandaşımızın hizmetine sunmuş olmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

İnsanlara hizmet etmek için var olduklarını anlatan Erbaş, camilerin en büyük beslendiği yerlerin medreseler olduğunu kaydetti.

Erbaş, bunun ilk örneğinin de Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffe olduğunu belirterek, "İşte Eyüp Sultan Cami'miz burada. Onun suffesi de hemen yanında, işte burasıdır. Nice talebeler yetişti, nice alimler burada ders verdi. Bizler de o alimlerin torunları olarak bu medrese odalarında nice faaliyetler gerçekleştireceğiz. Onlara layık torunlar olarak bunları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Açılışa İl Müftüsü Safi Arpaguş, Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Mithat Bülent Özmen, Kaymakam Arslan Yurt, İlçe Müftüsü Basri Bektaş ile bazı öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından dua okundu, açılış kurdelesi kesildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra medreseyi gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Açıldı - Son Dakika

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