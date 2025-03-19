SOL Parti'den İmamoğlu'na Destek: 'Yargı Darbesine Karşı Mücadele Edeceğiz' - Son Dakika
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SOL Parti'den İmamoğlu'na Destek: 'Yargı Darbesine Karşı Mücadele Edeceğiz'

SOL Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının arkasındaki güçlerin Saray olduğunu belirterek, bunun bir yargı darbesi olduğunu savundu ve toplumsal direniş çağrısında bulundu.

19.03.2025 10:55  Güncelleme: 10:56
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(ANKARA) - SOL Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Ekrem İmamoğlu'na dönük operasyon Saray talimatlı bir yargı darbesidir, hep beraber mücadele edeceğiz. Hep beraber kazanacağız" açıklamasını yaptı.

SOL Parti, resmi sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama paylaştı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Azınlığa düştüğü gün gibi açık Saray rejimi zorbalıkla ayakta durmaya çalışıyor. Ne yaparsanız yapın halkın önünde durabilecek bir güç yoktur. Ekrem İmamoğlu'na dönük operasyon Saray talimatlı bir yargı darbesidir, hep beraber mücadele edeceğiz. Hep beraber kazanacağız"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel SOL Parti'den İmamoğlu'na Destek: 'Yargı Darbesine Karşı Mücadele Edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: SOL Parti'den İmamoğlu'na Destek: 'Yargı Darbesine Karşı Mücadele Edeceğiz' - Son Dakika
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