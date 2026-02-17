SOL Parti'den Laiklik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SOL Parti'den Laiklik Çağrısı

17.02.2026 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOL Parti, laikliğin tehdit altında olduğunu belirterek, şeriatçı dayatmalara karşı savaştıklarını açıkladı.

(ANKARA) - SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!" açıklaması yapıldı.

SOL Parti, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin laiklik ilkesinin tehdit altında olduğunu savundu. Açıklamada, ülkenin bölgesel gelişmelerle birlikte "Talibanlaştırma baskısı" altında bulunduğu belirtildi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz! Türkiye gerici-şeriatçı bir kuşatma altında! Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte 'Talibanlaştırma' baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür."

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır.

Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını gözardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa'yı hiçe sayarak- 'suçlu' gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir. Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sol Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOL Parti'den Laiklik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı
Dünyanın gözü Cenevre’de Trump’ın İran’a kritik bir çağrısı var Dünyanın gözü Cenevre'de! Trump'ın İran'a kritik bir çağrısı var
Mehmet Ağar mesaj mı verdi Bakan Çiftçi’yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü 92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü

21:31
Okan Buruk çılgına döndü Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı
Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
21:14
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis’ten ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama
20:46
Erzurum’da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Canlı anlatım: RAMS Park’ta 6 gol ve kırmızı kart var
Canlı anlatım: RAMS Park'ta 6 gol ve kırmızı kart var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 22:25:48. #7.11#
SON DAKİKA: SOL Parti'den Laiklik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.