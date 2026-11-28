Solhan'da 'Yolumuzu aydınlatan yıldızlar' konferansı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfınca 'Yolumuzu aydınlatan yıldızlar' konulu konferans düzenlendi. Solhan Cevdet Yılmaz Bilim ve Kültür Evi'ndeki programa Kaymakam Okan Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Yolumuzu aydınlatan yıldızlar" konulu konferans düzenlendi.
Solhan Cevdet Yılmaz Bilim ve Kültür Evi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Okan Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, Peygamber Sevdalıları Vakfı Temsilcisi Bilal Öğüt ile araştırmacı yazar Hüseyin Boğatarhan konuşma yaptı.
Kaynak: AA
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