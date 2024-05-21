Solo Türk'ün Giresun'daki gösterisi izleyicileri hayran bıraktı

(GİRESUN)- Solo Türk'ün Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında Giresun'da yaptığı gösteri, izleyicileri hayran bıraktı.
Gemilerçekeği Mahallesi Botanik Park'ta F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen gösteriyi, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve vatandaşlar, ilgiyle takip etti.
Alçaktan uçuşlar, dönüşler ve hızlı geçişlerle heyecan yaratan gösteri, alkışlar eşliğinde son buldu.
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