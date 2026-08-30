SOLOTÜRK'den Zafer Bayramı Gösterisi - Son Dakika
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SOLOTÜRK'den Zafer Bayramı Gösterisi

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SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul semalarında akrobasi gösterisi yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında yaptığı gösteri uçuşu yaptı.

Gösteri uçuşunu izlemek için çok sayıda vatandaş Yenikapı'da toplandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehteran takımı gösterisi yapıldı.

İstanbul Boğazı ve çevresinde selamlama uçuşları icra eden pilotlar, yüksek tempolu akrobasi hareketleriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteri ekibinin akrobasi hareketlerini izleyenler, SOLOTÜRK ekibini alkışladı ve gösteri uçuşunu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

"Hissedilen duygular çok farklı"

Vatandaşlardan Özcan Alay, gösteriyi takip etmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemeyi herkese tavsiye eden Alay, "Bu gösteriye ilk defa geldim ve gerçekten müthiş bir şey. Hissedilen duygular çok farklı, anlatılamaz." diye konuştu.

Ailesiyle Yenikapı'ya gelen Tuba Yurdakul ise "SOLOTÜRK'le gurur duyuyorum, Türk olduğum için çok gururluyum. Gerçekten çok güzeldi, izlerken kalbimin ritmi değişti. İlk defa izledim ve benim için inanılmaz heyecan verici bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Burak Erdüvenci ise SOLOTÜRK'ü her şehirde takip ettiğini anlattı.

Bayramımızı hep birlikte kutladıklarını dile getiren Erdüvenci, "Herkes için güzel bir bayram diliyorum. SOLOTÜRK bizim için vazgeçilmez bir organizasyon." dedi.

Etkinlik alanında Türk Kızılayı ve Fatih Belediyesi vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK'den Zafer Bayramı Gösterisi - Son Dakika

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