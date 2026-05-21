Solotürk, Giresun Semalarında Nefesleri Kesti

(GİRESUN)- Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösteri uçuşu, Giresunlu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün Giresun semalarında gerçekleştirdiği gösteriyi binlerce vatandaş, Botanik Park başta olmak üzere, kentin farklı noktalarından takip etti. Gösteri sırasında sergilenen manevralar izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, özellikle çocuklar ve gençler büyük heyecan yaşadı.

Gösteriyi vatandaşlarla birlikte takip eden Belediye Başkanı Fuat Köse, Samsun'dan gelen Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle de bir araya geldi. Festival alanında bulunan vatandaşlar ise SOLOTÜRK ekibine teşekkür ederek, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.