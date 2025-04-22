SOLOTÜRK Pilotları Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu

TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri timi SOLOTÜRK pilotları, Çanakkale'de öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Mustafa Erhan Aydemir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Havacılık Kulübü tarafından İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilere tecrübelerini havacılık sektörüne ilişkin bilgilerini aktardı. Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Söyleşi öncesi konuşan Binbaşı Murat Bakıcı, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yeri bizim için ayrı. Bir ritüel, her sene SOLOTÜRK 23, 24 ve 25 Nisan'da Çanakkale'de gösteri icra ediyor. Gücümüzü, motivasyonumuzu sizlerden alıyoruz. Bu özgüvenimiz sizlerden kaynaklı. Damarlarımızda akan o deli kanı, çılgın Türk'ü bütün dünyaya gösteriyoruz. Gittiğimiz her yerde SOLOTÜRK'ün marka değerinin ne kadar yukarıda olduğunu görüyoruz. Büyük organizasyonlarda primetimelar oluyor. Bu zamanlar bütün katılımcıların maksimum seviyeye ulaştığı zamanlardır. Onları da ast solistlere verirler. O zamanları da bize veriyorlar. O zamanı almak, gösteri yapmak bizleri gururlandırıyor" dedi.

'GÖKYÜZÜNDE SANAT İCRA EDİYORUZ'

Dünyadaki gösteri takımlarından en önemli farklılıklarının aktif savaş pilotluğuna devam etmeleri olduğunu söyleyen Bakıcı, " Diğer görmüş olduğunuz bütün gösteri takımları sadece gösteri yapmakla mükellefler, bütün enerjilerini gösteri dünyasına yoruyorlar. Biz eğer gösteri varsa, söyleşi varsa bayramlıklarımızı, siyahları giyiyoruz, sahneye, gökyüzüne çıkıyoruz. Gökyüzünde sanat icra ediyoruz. Sizlere Türk'ün, Türk milletinin gücünü gösteriyoruz. Görevimiz bittikten sonra tekrar savaş kıyafetlerimizi, yeşilleri giyiyoruz, aktif bütün operasyonlara, görevlere katılıyoruz. Yaşadığımız toprakların çevresinde bir sürü hadiseler yaşanıyor. Türk Hava Sahası'nı korumanın da gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde gösteri yapabilme şerefine nail oldum. Ay yıldızlı bayrağımız dalgalandıkça bizlerin maneviyatı arşa çıkıyor. Bu gururu inanılmaz bir şekilde yaşıyoruz" diye konuştu.

Program SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Mustafa Erhan Aydemir öğrencilerle söyleşi gerçekleştirmesinin ardından son erdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,