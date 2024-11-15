SOLOTÜRK\'ten KKTC\'de Görkemli Gösteri

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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Binlerce KKTC vatandaşı, SOLOTÜRK'ün F16 ile yaptığı gösteriyi izleyebilmek için Girne'deki kordon boyuna akın etti.

Trafiğin neredeyse durduğu kentte, SOLOTÜRK pilotunun gökyüzünde yaptığı manevralar vatandaşlardan alkış aldı.

Onlarca tekne sahibi de gösteriyi daha iyi izleyebilmek için denize açıldı.