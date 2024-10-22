Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde tavan çökmesi yaşandı.
Olayda işçiler Adem Balta (35) ile A.O.K. (25) yaralandı.
Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Soma'da Maden Ocağında Çökme: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?