Soma ve Alaşehir\'deki Orman Yangınlarına Müdahale Sürüyor

Manisa'nın Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Orman yangınına sebep olduğu iddiasıyla 1 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltındaki şüphelilerin sayısı 2 oldu. Şüphelilerin orman yakınında spiral makinesiyle demir kestiği, yangının bu işlem sırasında çıktığı öne sürüldü.

Kozanlı Mahallesi'nin dün tahliye edildiği yangına müdahale sürüyor.

Alaşehir'deki yangın

Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmalarına mahalle sakinleri de su tankerleriyle destek veriyor.